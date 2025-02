PANICO A S.MARIA C.V. Uomo accoltellato in strada

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

L’uomo è stato trasferito alla clinica Pineta Grande, dopo le prime cure ricevute dai medici del Melorio

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Dal piazzale antistante alla struttura che un tempo era l’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere è stato trasportato al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, l’uomo aggredito dinanzi a quello che fu il pronto soccorso sammaritano.

A quanto pare, un numero di origine straniera è stato accoltellato proprio dinanzi al Melorio, per motivi che, chiaramente, non sono ancora noti. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 16, con tante persone presenti in strada che hanno notato l’aggressione.