I NOMI. PANICO A SAN CLEMENTE. Ladri di benzina dalle auto e rissa con i poliziotti: i due arrestati ai domiciliari

CASERTA – Torniamo sulla serata ad alta tensione nella zona di San Clemente, la frazione al confine tra Caserta e Maddaloni. Due uomini di origine rumena, Gabor Istvan Agoston (35 anni) e Jere Csaba (49 anni), arrestati dopo un tentato furto di carburante finito nel caos.

I due uomini, entrambi residenti a Capua e con precedenti per reati simili, sono stati processati per direttissima. Il giudice monocratico Ferraro, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha convalidato l’arresto, ma ha rigettato la richiesta di custodia in carcere avanzata dalla Procura, disponendo gli arresti domiciliari. I due sono difesi dagli avvocati Mario Mangazzo e Giuseppe Scala.

I due sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare gasolio da un mezzo parcheggiato all’interno di una proprietà privata. La chiamata al 113

ha fatto scattare l’intervento immediato della, che si è lanciata sulle tracce dei sospetti, nascosti nella fitta vegetazione. Ma una volta individuati, i due hanno reagito con violenza: per evitare l’arresto,, provocando ferite a più agenti, tra cuia uno di loro.

Nei pressi del luogo del tentato furto è stata ritrovata l’auto usata per il colpo, contenente un vero e proprio arsenale da scasso: coltello a serramanico, cacciaviti, martinetto idraulico e altri strumenti utili a forzare i veicoli.