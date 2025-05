PANICO IN OSPEDALE. Pregiudicato agli arresti domiciliari dà di matto e aggredisce medico

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – Momenti di forte tensione si sono verificati nella serata di ieri presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Guerriero” di Marcianise, dove un medico in servizio è stato aggredito da un paziente. L’uomo, un 40enne del posto, R.A., noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, si era recato in ospedale lamentando un dolore toracico.

Durante l’attesa per completare gli accertamenti clinici, in particolare l’esame radiologico, l’uomo avrebbe manifestato crescente insofferenza, chiedendo insistentemente di lasciare la struttura prima della conclusione del percorso diagnostico. Al rifiuto del personale sanitario, che lo invitava ad attendere il completamento delle procedure, il paziente avrebbe reagito in modo violento.

Secondo quanto documentato anche dalle immagini di videosorveglianza, il 40enne ha scagliato una scrivania contro il medico in turno, colpendolo all’anca e procurandogli un trauma contusivo. Subito dopo l’aggressione, è stato allertato il servizio d’ordine. I carabinieri, impegnati in un’altra emergenza, sono intervenuti telefonicamente per tentare di riportare la calma.

Nonostante l’aggressione, i sanitari hanno completato l’iter diagnostico e al paziente è stata riscontrata una polmonite. È attualmente ricoverato presso lo stesso ospedale, in trattamento con terapia antibiotica.