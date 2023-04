Panico in pizzeria. Armato di coltello minaccia il titolare per una “bionda”, 39enne arrestato dai carabinieri

Ad allertare i militari sono stati alcuni avventori presenti nel locale

CASTEL VOLTURNO – E’ accaduto nella serata di ieri a Castel Volturno. Erano le 22.45 quando in via Domitiana un 39enne nigeriano ha fatto irruzione all’interno di una pizzeria e armato di coltello ha intimato al 40enne proprietario di consegnargli una birra.

Nella circostanza alcuni avventori hanno avvisato i carabinieri che, trovandosi in zona, sono intervenuti.

L’uomo, alla vista dei carabinieri ha cercato di allontanarsi. Immediatamente raggiunto ha opposto energica resistenza venendo, con non poche difficoltà, bloccato. Perquisito sul posto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm, utilizzato per la rapina.

L’arrestato è stato associato presso casa circondariale Santa Maria Capua Vetere .