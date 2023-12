Panico nell’affollato condominio: 80enne bloccata in ascensore messa in salvo dai pompieri

L’anziana ha avuto un malore ma, fortunatamente, ora sta bene.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Attimi di panico oggi in uno stabile del Parco Italia, in viale Consiglio d’Europa, a S. Maria C.V. Un’anziana è rimasta bloccata nell’ascensore, improvvisamente bloccatosi per un guasto. Allertati i vigili del fuoco, questi sono riusciti ad aprire l’ascensore, riportandolo al piano, e a mettere in sicurezza l’80enne che ha poi avuto un malore. Fortunatamente, solo tanto spavento per la povera donna.