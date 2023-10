Papà-operaio muore in un incidente in cantiere: “saltano” due testimonianze in aula 19 Ottobre 2023 - 10:28

PIETRAMELARA – Era il febbraio del 2019 quando Antonio Comparone, di professione operaio, cadde dal tetto di un’abitazione dove stava lavorando. Comparone, trasportato presso l’ospedale di Caserta e ricoverato in terapia intensiva, morì qualche giorno dopo: troppo gravi le ferite riportate. L’incidente avvenne in via Garibaldi all’epoca di fatti l’uomo lasciava un figlio adolescente. Per la tragica morte dell’operaio è finito sotto processo il proprietario dell’abitazione dove la vittima stava eseguendo alcuni lavori. Durante l’ultimo udienza del processo il giudice avrebbe dovuto ascoltare alcuni testimoni che, però, la difesa legale del proprietario dell’abitazione, l’imputato Salvatore Mormile, ha deciso di rinunciarne l’escussione.