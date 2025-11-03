Parcheggiatori abusivi fanno i soldi nel giorno dei morti davanti al cimitero: DENUNCIATI IN TRE

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

SANTA MARIA A VICO – Nel giorno in cui si commemoravano i defunti, i Carabinieri della stazione locale hanno interrotto l’attività illecita di tre “parcheggiatori abusivi” nei pressi del cimitero comunale. I militari, impegnati in un servizio di controllo straordinario per la ricorrenza, hanno sorpreso i tre durante l’esatto svolgimento delle operazioni irregolari.

I soggetti fermati sono un 21enne e un 17enne, entrambi di Maddaloni, e un 46enne di San Felice a Cancello, già noti alle forze dell’ordine. I due minorenni sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada, mentre nei confronti del più grande, recidivo, è scattata la denuncia per esercizio abusivo della professione di “guardiamacchine”.

A tutti e tre è stato inoltre notificato un provvedimento di allontanamento obbligatorio dal territorio comunale. Le autorità competenti sono state informate per gli eventuali sviluppi amministrativi e penali.