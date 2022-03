CASTEL VOLTURNO – Attimi di paura si sono vissuti questo pomeriggio a Castel Volturno. Un uomo non ancora identificato, a bordo di un’utilitaria di colore scuro, ha infatti forzato il cancello di ingresso del Centro Sportivo del Napoli, Konami, sfondandolo. Ha poi percorso a tutta velocità i tre campi da calcio lasciando in fine la vettura in prossimità del campo da golf. Ricercato dalle forze dell’ordine. I giocatori non erano ancora presenti in campo.