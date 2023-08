PAURA AL PRONTO SOCCORSO. 35enne si lega davanti ai medici e la madre li aggredisce

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si era recato al centro di Primo Soccorso Assistenza Urgenze Territoriali di Capua in preda ad un forte stato d’ansia e, per questo motivo, chiedeva l’intervento dei sanitari. I medici del pronto soccorso, a seguito delle analisi del caso, hanno comunque riscontrato la buona condizione di salute dell’uomo.

Il 35enne V.L.A., quindi, avrebbe dovuto lasciare l’area, ma lui continuava a chiedere soccorso. A quel punto ha deciso di legarsi e in pratica, incatenarsi, all’interno del pronto soccorso territoriale. Momenti concitati che, poi, hanno visto anche la madre del trentasettenne aggredire i sanitari, colpevole di non aver fatto abbastanza per il proprio figlio.

Alla fine, madre e figlio hanno lasciato il PSAUT di Capua per recarsi nei pressi della loro abitazione a Santa Maria Capua Vetere. Lì è giunta l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in ospedale, a Marcianise.