Paura in paese: coppia di anziani “incatenati” in casa. Identificato l’autore

PIETRAMELARA – Disavventura per una coppia di anziani coniugi a Pietramelara. Qualche giorno fa, i due sono stati allarmati da strani rumori provenienti dal portone della loro abitazione. Dopo alcuni istanti di esitazione, l’uomo ha tentato di uscire, ma ogni sforzo di aprire il portone si è rivelato inutile: l’ingresso era stato bloccato dall’esterno con una catena e un catenaccio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno sbloccato l’ingresso e avviato le indagini. L’ analisi delle immagini di videosorveglianza di alcune abitazioni vicine ha permesso di individuare l’autore del gesto: si tratta di un giovane residente del posto.

Il ragazzo avrebbe agito con l’unico intento di fare uno scherzo alla coppia.