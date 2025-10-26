PAURA IN STRADA. Ragazza 20enne si ribalta con la macchina

CASAGIOVE – Un’automobile si è ribaltata questa mattina in via Iovara, a Casagiove. Alla guida della vettura una 21enne del posto, rimasta illesa nell’incidente ma chiaramente scossa dall’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’auto e l’area circostante. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla giovane, che è stata poi accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso, sebbene non avesse riportato traumi evidenti.

Le cause dell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, sono al momento al vaglio della Polizia Municipale.