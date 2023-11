PAURA IN STRADA. Schianto moto-auto, centauro resta a terra

MONDRAGONE – Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 5 novembre, lungo viale Margherita, a Mondragone.

Una moto e una vettura, per motivi ancora da chiarire, si sono scontrate, con le conseguenze peggiori, ma non preoccupanti, per il centauro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno potuto confermare le condizioni buone, nonostante la collisione, dell’uomo alla guida della moto.