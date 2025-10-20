Paura per Luca: giovane scomparso per nulla. L’IDENTIKIT

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASERTA – Preoccupazione a Cellole per la scomparsa di Luca, minorenne ospite della comunità “I Girasoli”, situata lungo la provinciale Cellole-Sessa Aurunca. Il ragazzo si sarebbe allontanato volontariamente dalla struttura nelle ultime ore, per motivi non ancora chiariti.

La notizia è stata diffusa da un utente sui social, che si è presentato come amico del giovane, lanciando un appello per ritrovarlo e fornendo una descrizione: Luca è di corporatura esile, carnagione chiara, capelli biondi corti, porta occhiali da vista con montatura nera e indossa abitualmente abiti larghi. Chiunque avesse notizie o avvistamenti utili è pregato di contattare il numero 320 0498160.