Paziente psichiatrico in fuga dall’ospedale San Rocco: in corso ricerche interforze

Una vera e propria “caccia al fuggitivo” pericoloso per la sua stessa persona. É un paziente giovanissimo

SESSA AURUNCA / ROCCAMONFINA (Elio Zanni) – Allerta sul territorio di Sessa Aurunca a seguito della clamorosa fuga di un paziente “leggermente psichiatrico” dal reparto Medicina dall’ospedale San Rocco. L’episodio, giudicato “gravissimo sotto molti punti di vista,” è avvenuto nel primissimo pomeriggio di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, innescando un’immediata mobilitazione delle forze dell’ordine. Anche se la voce che gira è quella di una persona non pericolosa.

Il fuggitivo, descritto come giovanissimo e, secondo alcuni residenti ben informati della zona, «anche abbastanza atletico», è attualmente oggetto di una vera e propria caccia all’uomo. Le ricerche si sono rapidamente estese su tutta la parte alta del territorio comunale, con particolare attenzione alla direzione di Roccamonfina. Le autorità temono infatti che il giovane possa facilmente far perdere le proprie tracce nella fitta vegetazione dell’area, sfruttando la sua prestanza fisica.

L’allontanamento rappresenta un potenziale pericolo in questo caso per il paziente stesso. E questo ha richiesto un intervento rapido e l’impiego di mezzi e personale da parte delle autorità. L’episodio solleva anche interrogativi sulla sicurezza interna della struttura. Sebbene la struttura sanitaria avrebbe agito prontamente dando l’allarme in modo corretto, la fuga di un paziente leggermente psichiatrico dal reparto Medicina comporta sempre l’ombra di una possibile presunta omessa sorveglianza. Naturalmente non vogliamo che si accampi, da parte di chicchessia, questa evenienza senza i dovuti accertamenti.

Nonostante le questioni legali e procedurali, l’attenzione prioritaria resta focalizzata su due aspetti fondamentali: la tempestività dell’allarme fornito dalla struttura e, soprattutto, l’urgente necessità che le ricerche interforze diano al più presto l’esito sperato, riportando il giovane in sicurezza. La redazione continuerà a monitorare gli sviluppi della situazione e fornirà aggiornamenti non appena disponibili.