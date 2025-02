PAZZESCO. In una notte ladri in azione al supermercato, farmacia e gioielleria. Tre colpi in 2 KM 16 Febbraio 2025 - 11:32

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Notte balorda per i malviventi, probabilmente un’unica banda, che bella stessa notte ha colpito la farmacia Simonelli a due passi dall’anfiteatro, la gioielleria Gagliano, su corso Garibaldi, e il supermercato 365 di via Bosco, tre esercizi commerciali situati a circa un chilometro uno dall’altro. Un furto è andato a buon fine. Parliamo del blitz alla farmacia Simonelli, dalla quale i malviventi hanno portato via la cassaforte. Male, invece, per la banda, il colpo alla gioielleria, dove è stata costretta alla fuga d’allarme. Ancora da quantificare, invece, il blitz al supermercato. Quel che è certo, invece, è che tutti i locali hanno subìto danni dalle effrazioni.