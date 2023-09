Pensionato casertano porta l’Inps in tribunale e vince la causa

Riconosciuta all’uomo la ricostituzione reddituale per la maggiorazione sociale

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto la richiesta di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale presentata da un pensionato casertano R.F., nei confronti dell’Inps.

L’Istituto previdenziale aveva respinto la richiesta dell’uomo sul presupposto che l’assegno di mantenimento da lui versato alla ex moglie dovesse essere definito da un provvedimento giudiziario. Il giudice sammaritano, evidenziando la sentenza di separazione dei coniugi, prodotta dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere e condividendo la tesi di R.F. ,”semmai soltanto la convivenza effettiva con il coniuge separato potrebbe dare luogo al cumulo dei redditi”, che, nel caso di specie, è stato dedotto e documentato non essere stato superato, ha riconosciuto il diritto del ricorrente con conseguente condanna per l’Inps.