Peppe O’ Biondo e il fratello Raffaele Diana supporter elettorali di Marcello De Rosa (e anche di Stefano Graziano): “Rapporto di amicizia”

E’ quanto segnala la procura DDA di Firenze, basandosi su indagini dei carabinieri di Caserta, nel suo ricorso contro l’assoluzione dei due germani

CASAPESENNA – La procura distrettuale antimafia di Firenze non è rimasta soddisfatta dell’assoluzione di Giuseppe Diana, detto Peppe o’ Biondo, già condannato in primo grado a 6 anni per aver aiutato la latitanza del boss Michele Zagaria, e il fratello, Raffaele Diana.

I due erano ritenuti responsabili di aver creato un giro di false fatture tra società edili in Toscana ed Emilia Romagna. La DDA era intervenuta perché, secondo le indagini, questa attività avrebbe finanziato proprio la fazione Zagaria del clan dei Casalesi.

Assoluzione, quindi, ma la procura toscana ha presentato ricorso in Appello.

Nei documenti che la PM Giulia Monferini ha inserito nel fascicolo dedicato ai fratelli Diana ci sarebbe anche l’interesse di quest’ultimi verso la politica casertana, a dimostrazione di una loro attenzione alle istituzioni pubbliche, secondo la procura.

I Diana, infatti, avrebbero appoggiato alle elezioni regionali del 2020, dalle quali poi ritirò la candidatura, sostenendo Stefano Graziano, l’ex sindaco di Casapesenna e attuale presidente della provincia Marcello De Rosa. Giuseppe e Raffaele Diana, così come Marcello De Rosa, sono originari di Casapesenna e i carabinieri di Caserta segnalano un’amicizia tra Raffaele Diana e lo stesso De Rosa, altra circostanza inserita nel fascicolo dalla pm fiorentina.

Ricordiamo che, se Giuseppe Diana ha ricevuto una condanna, seppur il primo grado, Raffaele Diana ha dovuto affrontare solo il processo istruito dalla Dda di Firenze dal quale è uscito assolto.

Il rapporto tra i Diana e Marcello De Rosa si sarebbe dimostrato anche quando i due fratelli, attraverso la conoscenza con Maria Chiusolo, avrebbero portato dinanzi a Clemente Mastella proprio l’ex sindaco di Casapesenna e ora presidente della provincia di Caserta.