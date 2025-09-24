Perde il controllo del tir e finisce nella scarpata. Statale chiusa in entrambe le direzioni
24 Settembre 2025 - 10:29
Disagi alla circolazione
CAIANELLO – Chiusura temporaneamente, in entrambe le direzioni, della strada statale 372 “Telesina” all’altezza di Caianello a seguito di un mezzo pesante uscito fuori strada probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico.