Perde il controllo dell’auto e si ribalta: due feriti

CASAL DI PRINCIPE -Spaventoso incidente, questa notte, a Casal di Principe: coinvolti due giovani del posto.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata in via Galileo Galilei.

I due ragazzi sono stati estratti dall’abitacolo in condizioni, fortunatamente, non gravi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso.