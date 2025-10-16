Perde il controllo in curva e si ribalta con l’auto: giovane donna in ospedale

La perdita di controllo del veicolo potrebbe essere stata causata dall’asfalto reso viscido

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – Nella serata di ieri, mercoledì 15 ottobre, si è verificato un grave incidente lungo la via Domiziana a Castel Volturno. Un’auto, alla cui guida vi era una ragazza, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata dopo aver perso aderenza in una curva.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118, allertati dagli automobilisti di passaggio. Stabilizzata la ferita è stata trasportata d’urgenza in ospedale con diverse ferite e un politrauma.