PERICOLO CROLLI. AVERSA. Sequestrata la chiesa del Carmine

Stamattina il sopralluogo ed i sigilli

AVERSA. Su disposizione della Procura, sono stati apposti i sigilli alla Chiesa del Carmine ad Aversa, in via Abenevolo. Il sequestro si è reso necessario per il pericolo di crolli. Stamattina carabinieri, vigili del fuoco e tecnici della sovrintendenza hanno effettuato un sopralluogo nella struttura e constatato diverse criticità.

L’intera piazza risulta ora transennata e questo potrebbe provocare qualche disagio anche agli avvocati diretti al tribunale di Aversa-Napoli Nord, che proprio in quello slargo lasciavano la loro auto. Il complesso seicentesco, infatti, si trova a poche centinaia di metri dagli uffici giudiziari.