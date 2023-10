Permesso a costruire annullato dopo 13 anni, il Tar boccia il provvedimento del Comune

Accolto il ricorso della donna che aveva chiesto l’autorizzazione per realizzare il manufatto.

CASAL DI PRINCIPE. Il Tar della Campania ha accolto il ricorso di una donna residente a Casal di Principe, condannando il Comune al pagamento delle spese legali. In sintesi vi raccontiamo i fatti: nel 2001 il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune firmava l’ordinanza di demolizione di un edificio in I Traversa Omero. Dopo 7 anni allo stesso Comune veniva chiesta l’autorizzazione a costruire in sanatoria, poi concessa proprio nel 2008. Dopo ben 13 anni, però, l’amministrazione comunale diede il via all’iter per annullare quel permesso a costruire. Di qui il ricorso al Tribunale amministrativo regionale, che ha dato ragione, visto che tra l’autorizzazione e l’annullamento della stessa sono trascorsi 13 anni, alla cittadina di Casal di Principe.

Il Tar, scrive, infatti, che “un provvedimento amministrativo può essere annullato, ma questo va fatto in un tempo ragionevole, stabilito oggi in 12 mesi (all’epoca dei fatti 18 mesi).