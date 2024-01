Perquisizioni, arresti e sequestri: in corso maxi operazione della polizia

Partita nelle prime ore della mattinata.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. E’ tuttora in corso una maxi operazione della polizia di Stato di Caserta, con perquisizioni, arresti e sequestri. Il blitz è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria. Sono in corso di esecuzione ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip.

I dettagli saranno divulgati in una conferenza stampa convocata per le ore 11.00 di stamattina, presso la Questura di Caserta.