Pestato davanti al bar, 5 denunciati dai carabinieri

La vittima, colpita ripetutamente durante l’aggressione, ha riportato lesioni giudicate guaribili in circa 40 giorni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

LUSCIANO – Cinque persone sono state denunciate per la rissa avvenuta lo scorso tre ottobre in piazza Vittoria a Lusciano, nei pressi di un noto bar.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Lusciano, la rissa sarebbe scaturita a seguito di una una lite scoppiata per futili motivi, degenerata poi in una vera e propria aggressione ai danni di un uomo di 47 anni di origine marocchina e residente a Trentola Ducenta.

Le indagini – condotte attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e l’escussione di diversi testimoni – hanno permesso di individuare cinque persone, tutte residenti a Lusciano, ritenute responsabili dell’episodio. La vittima, colpita ripetutamente durante l’aggressione, ha riportato lesioni giudicate guaribili in circa 40 giorni.

Le persone coinvolte, di età compresa tra i 16 e i 54 anni, sono state deferite in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate. Alcune di loro risultano già note alle forze dell’ordine, mentre altre non hanno precedenti.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’esito delle indagini, che proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità individuali.