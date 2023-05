Pesta e accoltella l’amico per soldi: arrestato un 38enne

A finire in manette un indiano che avrebbe agito in concorso con altre persone

VILLA LITERNO/CASTEL VOLTURNO – In data 17 maggio 2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, a seguito di attività investigativa condotta con la collaborazione dei militari del Comando Stazione Carabinieri di Castel Volturno, richiedeva e otteneva, dal Tribunale di Napoli Nord – Ufficio GIP, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino straniero di origine indiana S.G. di anni 38.

Lo stesso è ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3 nr. 1) e 3bis) c.p. e agli artt. 81, 110, 582, 585, in relazione all’art. 576 co. 1 n.1), 61 n.5), 583 quinquies c.p. perché, in Villa Literno il 30.04.2023, in concorso e riunione con altri soggetti, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia e violenza, consistite nel prospettare ripetutamente ad un connazionale la morte, percuotendolo ripetutamente con calci e pugni al viso ed al corpo, anche mediante l’utilizzo di un coltello, malgrado fosse già caduto a terra, di notte ed in luogo isolato, si impossessavano della bicicletta, della giacca e dello zaino con all’interno del denaro, così sottraendo i predetti beni alla vittima.

Nella circostanza, inoltre, la vittima subiva delle coltellate alla schiena ed al volto, che gli cagionavano lesioni personali consistite in policontusione da aggressione e lo sfregio permanente del viso.

Nello specifico, attraverso una serie di accertamenti, si raccoglievano incontrovertibili elementi probatori a carico del prevenuto in ordine ai reati ascritti, che consentivano l’emissione dell’odierna misura cautelare. L’uomo era già associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a seguito di avvenuto fermo avvenuto ad opera della P.G. operante.