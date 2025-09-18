Picchia e maltratta la compagna: in carcere 41enne di CASAL DI PRINCIPE che era già ai domiciliari

I poliziotti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, mentre inveiva contro la convivente e i sanitari del 118, giunti poco prima per un malore lamentato dall’uomo

CASAL DI PRINCIPE – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, a Casal di Principe, un 41enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per truffa, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

A seguito di una segnalazione, la Squadra Volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno è intervenuta per una lite in famiglia. Sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, mentre inveiva contro la convivente e i sanitari del 118, giunti poco prima per un malore lamentato dall’uomo.

Gli immediati approfondimenti investigativi hanno consentito di far emergere violenze fisiche e psicologiche, anche pregresse, da parte dell’uomo, nei confronti della donna che, sentita dai poliziotti, ha deciso di formalizzare querela nei confronti dell’uomo.

All’esito delle formalità, è stato associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa della convalida.