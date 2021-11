Picchia il padre per i soldi della droga: 28enne arrestato

CASERTA – Un 28enne della provincia di Caserta è stato arrestato dai carabinieri di Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona, per estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’uomo avrebbe estorto denaro all’anziano padre per acquistare stupefacente e quando quest’ultimo non aveva somme nella sua disponibilità immediata sarebbe stato aggredito. Dopo una sentenza di primo grado, che stava scontando ai domiciliari, diventata esecutiva nei giorni scorsi per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Lodi dove dovrà scontare una pena di tre anni.