Picchiò e sputò in faccia a una bambina in piena emergenza Covid: donna condannata

Schiaffi sul volto e uno sputo, circostanze aggravate dall’altissimo rischio di infezione da Covid

AIROLA – Si è tenuto, innanzi al Giudice di Pace Penale, dott. D’Aloia, il processo a carico di Dudyn Halyna, residente ad Airola, difesa dall’Avv. Annalisa Fucci.

Dudyn Halyna era imputata di aggressione e percosse ai danni della minore M.B., per averle sputato in faccia, strattonandole fortemente le braccia e percuotendola con schiaffi al volto.

I fatti delittuosi si verificavano il 13 aprile 2020, in piena emergenza COVID.

I genitori della minore M.B. si sono costituiti parte civile, difesi dall’Avv. Vittorio Fucci.

La vicenda ascritta all’imputata si rivelava particolarmente grave, non solo per le percosse ai danni della bambina, ma soprattutto per la circostanza che l’imputata, in piena emergenza COVID e con l’elevato pericolo di infezione, sputava sul volto della bambina.

All’esito della discussione, il Giudice, accogliendo la tesi del Pubblico Ministero e dell’Avvocato Vittorio Fucci, difensore della parte civile, condannava penalmente la Dudyn Halyna, difesa dall’Avvocato Annalisa Fucci, respingendo tutte le tesi dell’avvocato dell’imputato.

Dudyn veniva altresì condannata al risarcimento dei danni patiti dalla minore oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle del difensore della parte civile.