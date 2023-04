Politica in lutto per la morte di Peppe Paglino, storico uomo della sinistra casertana

CAPUA (Lidia e Christian de Angelis) – Grande dolore per la scomparsa di Peppe Paglino, importante esponente della sinistra casertana.

L’uomo è venuto a mancare, sconvolgendo il mondo politico e il mondo sindacale. Paglino era uno degli ultimi esponenti del PCI e della CGIL, sempre in prima linea per salvaguardare i diritti dei lavoratori.

Non è stato solo un militante politico e sindacale. Ha praticato la cittadinanza attiva in tutti i campi, si è distinto in tante attività sociali che consentono di contribuire alla costruzione di una comunità: dallo sport, che praticava anche da appassionato maratoneta di lungo corso, al volontariato, praticato nella sua parrocchia, dove era impegnato anche nel coro della Chiesa Santi Filippo e Giacomo.