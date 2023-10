Ponte Stretto, Grant (Lega), come promesso da Salvini, Governo fa sul serio

“Ora ci aspettiamo le scuse dei tanti gufi che hanno parlato e scritto a sproposito nei giorni e mesi scorsi, oggi clamorosamente smentiti” così in una nota Valentino Grant

CASERTA – “Come promesso dal ministro Matteo Salvini, nella manovra approvata dal Governo, sì alla copertura finanziaria sul progetto del Ponte sullo stretto di Messina. Una grande vittoria ottenuta dalla Lega al governo, un passo in avanti importantissimo per una struttura all’avanguardia e necessaria, fondamentale per il rilancio di tutto il Sud e per meglio collegare il Paese all’Europa. Sul Ponte, il governo fa sul serio: ancora una volta, Salvini passa dalle parole ai fatti. E ora ci aspettiamo le scuse dei tanti gufi che hanno parlato e scritto a sproposito nei giorni e mesi scorsi, oggi clamorosamente smentiti”.

Così in una nota Valentino Grant, europarlamentare della Lega, commissario Lega Campania.