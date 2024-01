Positivo al Covid colto da malore improvviso: “bloccato” per ore in ambulanza

Tra il malcontento dei familiari e degli stessi operatori sanitari

PIEDIMONTE MATESE/TEANO – Colto da malore e con febbre alta “parcheggiato” per ore in ambulanza. Protagonista un uomo di Teano per il quale a seguito di un malore si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il successivo trasporto presso l’ospedale di Piedimonte Matese per le sopraggiunte difficoltà respiratorie data la positività al Coronavirus.

All’arrivo del mezzo di soccorso in ospedale il paziente sarebbe rimasto “parcheggiato”, per diverse ore, all’interno del mezzo di soccorso tra il malcontento dei familiari e degli stessi operatori sanitari prima di essere trasferito presso un’altra struttura.