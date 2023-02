“Premiamo talenti”. La BCC San Vincenzo de’ Paoli dalla parte dei giovani

Giovedì dalle 16.30 , nella sala dei congressi del Belvedere di San Leucio l’evento a cura della Banca di Credito cooperativo presieduta da Roberto Ricciardi.

CASAGIOVE/CASERTA Giovedì, 23 aprile alle ore 16,30, a Caserta, nella sala dei congressi del Belvedere di San Leucio, si terrà, a cura della Banca di credito cooperativo San Vincenzo de’ Paoli, l’evento “Premiamo talenti”.

Lo scopo è quello di cercare di attivare concrete sinergie con tutte le istituzioni e a favore delle nuove generazioni. “Direbbe il professor Zamagni – spiega il presidente della Bcc, Roberto Ricciardi – uno sforzo di sussidiarietà orizzontale. Ed è per questo che abbiamo invitato i sindaci dei Comuni di residenza dei ragazzi che saranno premiati, ma anche i rappresentanti delle scuole, ove hanno conseguito i titoli scolastici. In altre parole – conclude Ricciardi -, la Bcc, da vera banca del territorio e con la sua forte impronta sociale, convoca gli attori principali della comunità locale per essere forti e vincenti”.

All’iniziativa

prenderà parte anche il presidente del gruppo bancario Iccrea