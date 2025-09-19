Prende fuoco una masseria, il tetto cede

Dopo il primo rilievo di Vigili del Fuoco e Carabinieri non ci sono persone interessate nell’incendio

PIETRAMELARA – Rogo nella periferia di Pietramelara che ha distrutto il tetto di un casolare, appena alle spalle del colle Monticelli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri i quali hanno tentato, invano, di decretare le cause dell’incendio.

Sul luogo sono intervenuti anche i sanitari del 118 nonostante non ci siano state vittime o feriti. Il tetto della struttura, però, è totalmente crollato a seguito del divampare delle fiamme