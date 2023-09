Prende un treno e scompare nel nulla: Paolo è stato ritrovato

A segnalare il ritrovamento alcuni familiari del giovane

VILLA LITERNO – Sospiro di sollievo per i familiari di Paolo Ciliento, 23 anni, del quale dal pomeriggio di eri non si avevano notizie. Il giovane, ieri pomeriggio verso le 14, è salito su un treno per Napoli alla stazione di Villa Literno scendendo nel capoluogo e da allora non ha dato più sue notizie. Informazioni apprese grazie ai filmati di sorveglianza delle stazioni di Villa Literno e di Napoli Centrale. Oggi invece proprio alcuni familiari del giovane ci hanno segnalato il ritrovamento di Paolo e il rientro presso la sua abitazione