PROF CARBONIZZATO. I resti del corpo non bastano, chiesto il DNA ai familiari della vittima

CELLOLE – È stata eseguita oggi lunedì 13 novembre l’autopsia sui resti di Pietro Caprio, il docente di Scienze motorie di Cellole trovato sabato, 4 novembre, nella Pineta in località Pietre Bianche, a Baia Domizia.

Da una prima Tac, come da noi raccontato in un articolo pubblicato pochi giorni fa ( CLICCA E LEGGI ), è stato riscontrato un colpo di fucile sul fianco destro del docente. Questo ne avrebbe provocato la morte, prima che il cadavere venisse dato alle fiamme, nella Dacia Duster di proprietà dell’anziana madre. Per l’efferato delitto è stato fermato Angelo Gentile, 84enne di Cellole, difeso dall’avvocato Gabriele Gallo, accusato di omicidio e distruzione di cadavere.

Vista la condizione del corpo di Caprio, anche i familiari della vittima sono stati contattati per il loro DNA, in modo da avere la certezza scientifica e tecnicamente inappellabile che i resti siano proprio di Caprio.