Promozione. Cellole due reti e tre punti conquistati con carattere pesanti: 2-1 all’Alvignano

Doppietta di Manco e tante emozioni al “Montecuollo”: i rossoblù dominano, ma devono sudare fino al 90’ per difendere il 2-1 finale

CELLOLE / ALVIGNANO (Pietro De Biasio) – Vittoria di carattere e nervi saldi per il Cellole di Raffaele Cottuno. Al “Montecuollo” finisce 2-1 contro un Alvignano mai domo, ma il match è segnato da un arbitraggio che fa discutere. Partenza sprint dei padroni di casa. Al 3’ punizione di Antonio Salierno, la barriera respinge.

Al 14’ ancora lui: cross dalla sinistra, colpo di testa fuori di poco. Il Cellole preme, al 30’ Giorgio Ciotola brucia la fascia e serve Colonna, ma la difesa ospite chiude. Al 34’ rigore netto negato a Edoardo Ciotola, l’arbitro fischia un fuorigioco tra lo stupore generale. Al 41’ arriva il gol del vantaggio, ma la bandierina si alza di nuovo: fuorigioco e rete annullata.

Nella ripresa cambia tutto. Al 47’ punizione tagliata di Salierno, Vincenzo Manco sbuca tra tutti e insacca l’1-0. Lo stadio esplode. Il difensore è in giornata: al 61’ (16’ st) sugli sviluppi di un corner firma la doppietta di testa per il 2-0. L’Alvignano guidato da Mario Lo Iaco reagisce e al 77’ accorcia le distanze con Danilo D’Anna: 2-1 e finale di fuoco.

Il Cellole soffre, ma tiene. Al 87’ Gennaro Barretta sfiora il tris, super parata del portiere ospite. Poi, al 96’ l’estremo difensore del Cellole Gianluigi Del Giudice salva tutto con un intervento miracoloso. Triplice fischio: Cellole 2, Alvignano 1. Tre punti pesantissimi e tanto carattere, in una gara che ha lasciato più di un dubbio in area avversaria.