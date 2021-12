Quattrocento flaconi di pesticidi e funghicidi alla foce del Volturno: volontari al lavoro

Ripulita la spiaggia dell’oasi di Variconi: oramai sistematici gli sversamenti di rifiuti speciali e pericolosi lungo il corso del fiume e nei canali di irrigazione

CASTEL VOLTURNO Quasi quattrocento flaconi usati in agricoltura come pesticidi e funghicidi raccolti in due ore sulle spiagge di Castel Volturno nei pressi della foce del fiume Volturno. E’ il bilancio dell’intervento dei volontari di Domizia – l’associazione si occupa a Castel Volturno di tematiche ambientali – che hanno trascorso la mattina dell’Immacolata a raccogliere sulla spiaggia alla foce sinistra del Volturno flaconi e bottiglie trasportati dal fiume; l’operazione di pulizia conferma i sistematici sversamenti di rifiuti speciali e pericolosi che avvengono lungo il corso del Volturno o nei canali per l’irrigazione che vi confluiscono, come piu’ volte accertato da forze dell’ordine e magistratura. I volontari hanno ripulito in particolare la spiaggia facente parte dell’Oasi dei Variconi, una riserva protetta meta fissa degli uccelli migratori; ha partecipato anche il Presidente della riserva Giovanni Sabatino, che si e’ detto molto soddisfatto del bilancio dell’intervento. Sul posto e’ arrivato anche il vicepresidente di Coldiretti Caserta Franco d’Amore, che ha garantito maggiore attenzione e sensibilizzazione allo smaltimento dei rifiuti.