Raccolgono funghi nel giardino di casa e si sentono male: corsa in ospedale per una coppia del casertano

Il sospetto è che i due possano …

SANTA MARIA CAPUA VETERE– Sospetto avvelenamento da funghi, per una coppia di coniugi i quali, secondo quando è emerso, avrebbero raccolti i funghi, incriminati, nel loro giardino di casa. Non è chiaro ancora se abbiano solo inalato le sostanze nocive o abbiano anche preparato qualche pietanza. Sta di fatto che entrambi hanno avvertito difficoltà respiratorie piuttosto serie al punto che di recarsi in ospedale per le dovute cure del caso.