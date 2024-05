Raffica di controlli sul litorale domizio: chiuso un ristorante per mancanza di igiene, sequestrati 20 chili di pesce in una pescheria

Il titolare di un bar è stato denunciato per abusivismo edilizio. TUTTI I NUMERI DELL’OPERAZIONE AD “ALTO IMPATTO” DELLA POLIZIA DI STATO. Spaccio, risse, guida senza patente…

CASTEL VOLTURNO – Nella serata di ieri, giovedì, si è conclusa a Castel Volturno un’operazione ad “alto impatto” della Polizia di Stato. Sono stati impiegati 40 poliziotti, che hanno controllato oltre 500 persone e circa 50 sottoposti a misure di prevenzione, cautelari e di sicurezza. 9 le persone destinatarie di “foglio di via”, mentre 12 i denunciati per reati vari, tra cui furto, rissa, falsa attestazione sull’identità personale, spaccio di sostanze stupefacenti, guida senza patente, violazione della misura di prevenzione del foglio di via e abusivismo edilizio. 4 extracomunitari irregolari sono stati espulsi.

Il Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno ha denunciato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, perché, in occasione di un controllo, è stato trovato in possesso di hashish e cocaina. I poliziotti, inoltre, in occasione di un intervento per rissa in località “destra Volturno”, hanno intercettato e denunciato un extracomunitario di origine ghanese. Sono in corso attività per la ricostruzione dell’accaduto e per l’identificazione degli altri partecipanti.

I controlli di polizia amministrativa, effettuati con il concorso della Polizia Municipale del Comune di Castel Volturno e dell’A.S.L., hanno consentito di sanzionare 3 esercizi commerciali, per irregolarità varie, per circa 13mila euro di multa. In particolare, il titolare di un bar è stato denunciato per abusivismo edilizio, per aver modificato le strutture esistenti, che sono state sequestrate. Un esercizio di ristorazione è stato chiuso per mancanza dei requisiti sanitari e di igiene, mentre, per mancanza di tracciabilità, sono stati sequestrati, in una pescheria, oltre 20 chili di pesce, crostacei e molluschi.