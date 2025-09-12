Ragazzo minaccia il personal trainer di incendiare la palestra perché altri ragazzi “guardano la fidanzata”

L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine

PIEDIMONTE MATESE – Per quanto sembri assurdo raccontare certe notizie, purtroppo c’è da ammettere che sono sempre più all’ordine del giorno. Nel comune di Piedimonte Matese, infatti, si è manifestato l’ennesimo caso di gelosia tossica, testimoniato Antonio Melillo, personal trainer e titolare di una palestra nel comune dell’alto casertano.

L’uomo è stato minacciato in piena notte da un ossessivo fidanzato minorenne, di età compresa tra i 15 e i 17, con un messaggio che intimava al preparatore di impedire ai frequentatori della struttura di guardare la propria fidanzata durante gli allenamenti.

Ciò che fa ancor più rabbrividire però, oltre all’illogica richiesta, è l’intimidazione di incendiare la palestra di Melillo. L’istruttore ha inizialmente provato a confrontarsi con la ragazza in struttura ma, date le sue continue assenze (forse frutto del divieto a frequentarla da parte del fidanzato), è crollata anche la speranza di contattare i genitori della giovanissima per metterli al corrente della situazione.

Il preparatore ha, infine, presentato una denuncia alle forze dell’ordine.