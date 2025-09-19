Ragazzo picchia il medico nel Pronto Soccorso del Pineta Grande Hospital

Un forte colpo alla testa

CASTEL VOLTURNO – Momenti di tensione oggi pomeriggio all’interno del pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove un medico è stato aggredito fisicamente da un paziente minorenne.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone, intervenuti immediatamente sul posto, l’episodio si è verificato intorno alle 15.00, quando un medico 33enne in servizio presso il pronto soccorso, è stato colpito improvvisamente con uno schiaffo al capo da un giovane presente in sala d’attesa.

L’aggressore, un 18enne del luogo già noto alle forze dell’ordine è stato subito bloccato. Stando alle prime informazioni raccolte, il gesto sarebbe avvenuto senza un apparente motivo, cogliendo di sorpresa sia il personale sanitario presente sia gli altri pazienti in attesa di cure.

Il medico, soccorso dai colleghi, è stato visitato presso la stessa struttura ospedaliera e dimesso poco dopo con una prognosi di tre giorni. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Dopo le formalità di rito i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà il 18enne per lesioni personali aggravate e trasmesso una prima informativa all’Autorità Giudiziaria competente, che dovrà ora valutare le eventuali misure nei suoi confronti.

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire i motivi che avrebbero portato il giovane ad agire in quel modo.