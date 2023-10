Raid nella notte: svaligiata l’abitazione di un noto professionista

La banda avrebbe colpito almeno due abitazioni e tentato il colpo in una terza

PIEDIMONTE MATESE – Quello appena passato è stato un week end “ricco” per una banda di malviventi che ha messo a segno diversi furti nel capoluogo matesino.

I ladri avrebbero colpito almeno due abitazioni e tentato il colpo in una terza. I danni peggiori si sarebbero registrati nell’abitazione di un professionista in zona San Pietro dove sarebbero riusciti nel loro intento portando via preziosi e denaro. Quando è scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia e sono proprio questi a condurre le indagini sui fatti accaduti nel tentativo di risalire agli autori dei fatti.