Raid notturno in casa di un commerciante: malviventi in fuga con un bottino di 5mila euro

Ad agire una banda di almeno 4 malviventi

PIEDIMONTE MATESE – Una banda di malviventi ha agito indisturbata nella notte appena passata mettendo a segno un colpo in un’abitazione nella frazione di Sepicciano ai danni di un commerciante. Bottino del raid 5mila euro. I malviventi hanno agito in modo repentino riuscendo, nonostante al presenza di un impianto di antifurto e di video sorveglianza, a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.