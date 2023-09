Raid vandalico nella scuola primaria a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico

Il personale Ata si è accorto dell’accaduto.

SAN MARCELLINO. Ce la stanno mettendo tutta, gli operai del comune, per fare in modo che la scuola primaria sia pronta per il 13 settembre, giorno in cui in Campania partirà il nuovo anno scolastico. La scuola primaria di San Marcellino, infatti, è stata devastata pochi giorni fa da un raid vandalico. Danneggiati arredi e suppellettili, banchi e sedie. Ad accorgersi dell’accaduto, è stato il personale Ata.