Rapina, spaccio ed estorsioni nella zona dei lidi: ARRESTATO 26ENNE

SESSA AURUNCA – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Atina, in provincia di Frosinone, hanno dato esecuzione ad una ordinanza della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli traendo in arresto un 26enne, domiciliato in Belmonte Castello, piccolissimo comune di 691 abitanti, sempre della provincia di Frosinone.

Il 26enne che deve scontare un cumulo di pena residua di anni 3, mesi 5 e giorni 17 di reclusione, per reati di rapina aggravata, estorsione e spaccio di stupefacenti, commessi in Sessa Aurunca e nella vicina Minturno, tra il 2017 e 2019.

L’uomo, che si trovava già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, dovrà permanere presso il suo domicilio per l’espiazione della sua pena, senza potersi allontanare se non con l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.