Ray Stevenson stroncato da malore sul set: i funerali nel casertano

CASTEL VOLTURNO – Ray Stevenson, attore britannico morto all’ospedale “Rizzoli” di Ischia in seguito a un improvviso malore è stato cremato a Castel Volturno al Tempio Mater. L’attore che domani, 25 maggio, avrebbe compiuto 59 anni ha recitato in numerose serie tv e pellicole di grande successo. In questi giorni stava girando ad Ischia quando durante le riprese, ha accusato un malore. Ricoverato d’urgenza, al “Rizzoli” le sue condizioni sono apparse subito serie. Le cause del decesso non sono note, anche se alcuni media ipotizzano un possibile shock anafilattico. La sua morte ha sconvolto i fan di tutto il mondo.

La salma dell’attore è giunta nella cappella consacrata adiacente al tempio alle 10:15 di questa mattina. Ad accoglierla, la compagna di Stevenson, i tre figli e un ristretto gruppo di amici.