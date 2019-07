Reddito di Cittadinanza. CASERTA tra le prime 5 città in Italia

CASERTA – Sono 895.220 le domande per il reddito di cittadinanza che sono state accolte, quasi il 64% delle 1.401.225 richieste presentate al 15 luglio. Lo comunica l’Inps in un aggiornamento dal quale si evidenzia come il record assoluto di domande accettate si registri a Napoli che supera quota 100 mila (100.416 domande accettate su 142.764 presentate). Il capoluogo campano quasi ‘doppia’ la seconda provincia di questa classifica, Roma, che registra 54.202 domande di reddito accettate. Seguono due province siciliane, Palermo (46.502) e Catania (35.027), e un’altra campana, Caserta (30.247), che superano le due metropoli del nord, Torino (30.136) e Milano (29.565). In fondo alla classifica Bolzano, con appena 341 RdC erogati.