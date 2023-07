REGGIA DI CASERTA. Clamoroso esposto della presidente di Corte d’Appello Raffaella Genovese: personale arrogante e scostumato. Accesso al parco negato

Pubblichiamo la denuncia del magistrato che abita ad un passo dall’ingresso di corso Giannone.

CASERTA. Ha da poco riaperto i battenti l’ingresso di corso Giannone al parco della Reggia di Caserta, ma in tanti sono coloro che continuano a denunciare disservizi. Stavolta l’esposto è a firma della presidente di sezione della Corte d’Appello di Napoli, Raffaella Genovese.

Ecco cosa scrive: “La sottoscritta, nata a Casagiove il 17/08/19.. e residente a Caserta in via Camusso, presidente sezione della Corte d’Appello di Napoli, con la presente intende formulare un esposto avverso il nuovo orario di ingresso al Parco reale per come prospettato da un addetto di via Giannone. Abbonata ormai da anni ed iscritta all’Associazione Amici della Reggia, ieri, 29 giungo 2023, alle 18.14 si è recata presso l’ingresso di via Giannone convinta che l’orario di ultimo accesso fosse alle 18.30, atteso che l’orario di uscita dovrebbe essere come da alcuni mesi alle 19.30”.

“Ciò è a conoscenza della sottoscritta – prosegue il giudice – che è assidua frequentatrice della Reggia di Caserta, presso cui tra l’altro risiede, in via Camusso. Infatti, si ribadisce, nei mesi scorsi, è più volte entrata entro l’orario suindicato. Purtroppo, ciò non è stato consentito da un giovane con fare arrogante e “scostumato”, che prima ha detto che si entrava entro le 18, poi fino alle 18.15, tutto ciò consultando il cellulare e dimostrando di non conoscere lui stesso le regole da applicare”.

“In ogni caso è impensabile che in piena estate – continua Raffaella Genovese – e con il caldo e l’afa che imperversano, si debba entrare in un’area verde tanto grande quanto meravigliosa, in orario esageratamente ancora assolato ed inconsueto. Ciò indurrà molti cittadini a non recarsi più presso il Parco in questione per tutta l’estate, laddove sarebbe molto più consono e corretto entrare fino al tramonto, con ultimo ingresso 18.30-19.00, com’era fino a poco tempo fa ed uscita alle 19.30, quantomeno. L’atteggiamento arrogante all’ingresso al Parco è in ogni caso deprecabile ed allontanerà molti cittadini da un “Museo” tanto amato, ma sempre più oggetto di critiche e di scontento da parte della città. Distinti saluti. Dott. Raffaella Genovesi”.

Questo il testo integrale della denuncia e chissà, visto che la critica viene mossa da un magistrato, se stavolta la direttrice della Reggia, Tiziana Maffei, verrà incontro alle istanze dei casertani.