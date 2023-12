Ricercato internazionale si nasconde tra le campagne del casertano: ARRESTATO

MONDRAGONE – Si nascondeva in un casolare di campagna di via Sementina Hassan Mohammed, 35 anni, ricercato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’uomo, sul cui capo pendeva un ordine di cattura internazionale, è stato rintracciato ieri dalla polizia municipale di Mondragone e ora si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Si tratta di uno scafista che, però, fino ad ora era riuscito a sfuggire alla cattura.

L’uomo sarebbe stato aiutato nella latitanza da alcuni membri della comunità egiziana presenti nella città litoranea.