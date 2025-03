Ricercato per estorsione, ARRESTATO 58enne

Era stato condannato ad una pena di 3 anni di carcere

CELLOLE – La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito delle attività finalizzate al rintraccio di persone colpite da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, ha arrestato un uomo di 58 anni, ricercato in quanto colpito da ordine di carcerazione per una condanna a oltre 3 anni di reclusione per estorsione.

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Sessa Aurunca, in seguito all’emissione del provvedimento da parte della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, hanno rintracciato la persona nel centro di Cellole. L’uomo è stato condannato per estorsione ai danni di attività commerciali della zona, commesse nel 2013. Oltre alla detenzione, dovrà pagare una multa di circa 1000 Euro.

Dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ove sconterà la pena.